بوتين يرشح نابيولينا لرئاسة المركزي الروسي لولاية جديدة

رشح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، لقيادة المنظم المالي لروسيا (البنك المركزي) لولاية جديدة.

وذكرت الخدمة الصحفية لمجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، اليوم الجمعة، أن الرئيس بوتين قدم للمجلس ترشيح نابيولينا لرئاسة البنك المركزي الروسي لولاية جديدة. ومن المقرر أن ينظر مجلس الدوما في هذه المسألة في 21 مارس الجاري.

وأصدر رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، تعليمات إلى اللجنة المعنية بالسوق المالية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة على أن يبحث مجلس الدوما ترشيح نابيولينا بتاريخ 21 مارس من العام الجاري.

وتولت نابيولينا رئاسة المركزي الروسي في يونيو 2013 محل سيرغي إغناتيف، الذي ترأس البنك المركزي الروسي في الفترة من 2002 وحتى يونيو 2013، وفي سبتمبر من العام 2013 حصل البنك المركزي على صلاحيات المنظم الضخم للسوق المالية ودمج الخدمة الفيدرالية للأسواق المالية في هيكله.

وفي يونيو من العام 2017، صوت مجلس الدوما على تمديد صلاحيات إلفيرا نابيولينا لرئاسة البنك المركزي الروسي لمدة خمس سنوات أخرى، أي أن فترة ولايتها الحالية تنتهي في يونيو من هذا العام.

ووفقا للقانون الروسي، يتوجب على رئيس البلاد تقديم مرشح لرئاسة البنك المركزي الروسي لينظر فيه مجلس الدوما في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي للبنك، أي في حالة نابيولينا قبل 24 مارس 2022.

المصدر: تاس