موسكو: تجميد نحو 300 مليار من احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي بسبب العقوبات

أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن حجم احتياطي الذهب والنقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي والذي تم تجميده بسبب العقوبات الغربية، يبلغ نحو 300 مليار دولار.

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وقال سيلوانوف في حديث تلفزيوني اليوم الأحد: "هذا ما يقرب من نصف الاحتياطيات التي كانت بحوزتنا. لدينا إجمالي احتياطيات تبلغ حوالي 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار منها الآن في حالة لا يمكننا استخدامها فيها".

وأكد سيلوانوف أن روسيا لن تتخلى عن التزامات ديونها السيادية لكنها ستسددها بالروبل حتى تتراجع الدول الغربية عن تجميد احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن هذا أمر "عادل تماما" في الظروف الحالية.

وأشار الوزير إلى أن الغرب يضغط على الصين للحد من وصول روسيا إلى احتياطياتها من اليوان، معربا عن اعتقاده بأن "شراكتنا مع الصين ستظل تسمح لنا ليس بالحفاظ على التعاون الذي حققناه فحسب، بل وبتطويره في الظروف التي تغلق فيها الأسواق الغربية (أمامنا)".

وأكد سيلوانوف أن روسيا لديها ما يكفي من الأموال لضمان إنتاج السلع وإجراء التعاملات المالية اللازمة، محذرا من أن العقوبات ضد روسيا سترتد لاحقا على من يفرضها.

المصدر: "نوفوستي"