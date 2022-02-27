المركزي الروسي: نملك الموارد اللازمة للحفاظ على استقرار القطاع المالي

قال البنك المركزي الروسي، في بيانه اليوم، إنه يملك الموارد اللازمة للحفاظ على استقرار القطاع المالي في البلاد.

وأضاف البيان: "النظام المصرفي الروسي مستقر، ولديه القدر الكافي من رأس المال والسيولة ليعمل بسلاسة وبدون توقف في أي حالة".

وأكد البنك المركزي على أن أموال العملاء في الحسابات المصرفية، متاحة لهم في أي وقت. وتستمر البطاقات المصرفية أيضا في العمل كالمعتاد.

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يعتزم البنك المركزي تزويد البنوك باستمرار بالسيولة النقدية وغير النقدية بالروبل. وستقوم منظومة إرسال الرسائل المالية، بضمان نقل الرسائل المالية داخل البلد في أي سيناريو كان.

في وقت سابق، أعرب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، عن عزمهم فصل بعض البنوك الروسية عن نظام SWIFT، وكذلك تجميد أصول البنك المركزي الروسي.

المصدر: نوفوستي