وزير: العقوبات ضد روسيا سترتد على من يفرضها

قال وزير المالية الروسية أنطون سيلوانوف، إن العقوبات ضد روسيا ستضرب لاحقا جميع الذين اتخذوا القرارات بفرض هذه القيود الاقتصادية.

وأضاف الوزير، في حديث تلفزيوني: "هذا انتهاك لجميع المبادئ ولكل المسالك التي دأبت هذه الدول على التبشير بها والترويج لها. ستوثر هذه القيود على كل التجارة العالمية".

إقرأ المزيد

ووفقا للوزير الروسي، سيعيد الاقتصاد العالمي حتما ترتيب وبناء نفسه لاحقا.

وتابع أنطون سيلوانوف: "من الواضح أن أي قيود تجلب الضرر للاقتصاد العالمي".

وشدد الوزير على أن، القيود المفروضة على اقتصاد دولة ضخمة مثل روسيا الاتحادية ستنعكس وستشعر بها بالتأكيد كل دول العالم.

وفرضت الدول الغربية على موسكو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة إثر انطلاق العملية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي