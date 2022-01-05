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بعد ارتفاعها في ظل قرار "أوبك+".. أسعار النفط تعود إلى الانخفاض

مال وأعمال

بعد ارتفاعها في ظل قرار
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد صعدت أمس واخترقت مستوى 80 دولارا للبرميل، بعدما قررت "أوبك+" الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي.

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"أوبك+" تحافظ على مسارها لزيادة إنتاج النفط تدريجيا

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.10% إلى 76.91 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.10% أيضا إلى 79.92 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وقررت مجموعة "أوبك+" أمس رفع "لمستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022، وذلك بحسب الاتفاق.

المصدر: RT + بلومبرغ

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