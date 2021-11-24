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مصدر سوري يكشف إيرادات معبر نصيب مع الأردن

مال وأعمال

مصدر سوري يكشف إيرادات معبر نصيب مع الأردن
Reuters
صورة من الأرشيف - معبر "نصيب جابر"
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كشف مصدر سوري في معبر نصيب مع الأردن عن تحقيق إيرادات بـ84 مليار ليرة منذ بداية 2021، تشمل الرسوم الجمركية للبضائع والغرامات المالية لتسوية المخالفات والقضايا التي يتم تنظيمها.

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وبين المصدر في تصريحات لصحيفة "الوطن" أن حركة الشحن تسجل تحسنا مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مقدرا عدد الشاحنات التي تعبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن بحدود 200 شاحنة يوميا في الاتجاهين (مغادرة ودخول).

وأشار إلى أن الخضار والفواكه وعددا من الصناعات منها البلاستيكية تغلب على البضاعة المغادرة من سوريا، في حين تتركز معظم حمولات الشاحنات القادمة من الأردن على البطاريات وألواح الطاقة وبعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعات المحلية.

وتوقع المصدر تحسنا في حركة الشحن مع الأردن خلال الفترة المقبلة على التوازي للتسهيلات التي تقدم على جانبي المعبر في البلدين، خاصة أن معبر نصيب يمثل بوابة مهمة وفي شحن الصادرات السورية باتجاه العديد من الدول وأهمها بعض دول الخليج.

المصدر: الوطن

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