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مقتل عسكريين روسيين خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروس

الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها

مال وأعمال

الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها
Reuters
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تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار وسط مخاوف بشأن السياسة النقدية بعدما بدأ البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة.

ولامست الليرة مستوى متدنيا بلغ العشرة مقابل الدولار بعدما سجلت أمس 9.92 ليرة في إغلاق الأمس.

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وفقدت الليرة التي تعد صاحبة الأداء الأسوأ بين عملات الأسواق الناشئة لهذا العام، ثلثي قيمتها في 5 سنوات، وهو ما قلص دخول الأتراك، في مقابل تزايد التضخم.

 

المصدر: "رويترز"

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