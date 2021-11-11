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بعد بيانات أمريكية.. الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا

مال وأعمال

بعد بيانات أمريكية.. الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا
Reuters
صورة تعبيرية
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تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد، اليوم الخميس، بعد بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن الليرة التي تضررت من السياسة النقدية للمركزي التركي.

واستقرت العملة التركية عند 9.9050 ليرة مقابل الدولار، في الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت إلى 9.91 ليرة للدولار. وفقدت العملة التركية حوالي 25 بالمئة من قيمتها هذا العام.

وأعطت بيانات التضخم في الولايات المتحدة دفعة للدولار فيما يدرس المستثمرون احتمالات أن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسات النقدية قبل الوقت المتوقع لذلك.

وتجذب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عادة الأموال من الاقتصادات الناشئة ذات الديون الخارجية المرتفعة مثل تركيا.

المصدر: رويترز

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