توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن ومصر والعراق لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي

وقعت الأردن، اليوم الخميس، مع مصر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق.

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وفي إطار زيارة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، إلى جمهورية مصر العربية، وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والعراق، وسيتم توقيع الاتفاقية من الجانب العراقي خلال الفترة القادمة.

وأكد يوسف الشمالي حرص الأردن على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين. وأشار إلى أن زيارة سمو ولي العهد تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين الأردن ومصر، وتمهيدا لبدء مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي .

وأتى توقيع الاتفاقية استنادا لنتائج القمة الثلاثية التي انعقدت في الأردن العام الماضي، والتي أكدت أهمية تنفيذ حزمة من مشروعات التعاون بين الدول الثلاث، فضلا عن تعزيز الشراكة وتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي المشترك.

المصدر: "عمون"