بيع حصة بأكثر من 2 مليار دولار في "فودافون مصر"
Reuters
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قالت شركة "فوداكوم" الجنوب إفريقية اليوم الأربعاء، إنها تعتزم شراء حصة 55 بالمئة من الوحدة المصرية لمجموعة "فودافون" مقابل 2.47 مليار دولار.
وقبل ذلك ذكرت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان على موقعها الرسمي، أن الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر أخطرتها يوم الثلاثاء بتلقي مجموعة فودافون عرضا مبدئيا لنقل ملكية حصتها إلى شركة "فوداكوم".
وأضاف البيان أن مجموعة "فودافون" ستفصح عن قيمة العرض وتفاصيله.
وتملك مجموعة "فودافون" أغلبية مجموعة "فوداكوم" المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة في جنوب إفريقيا.
المصدر: رويترز
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