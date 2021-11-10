 
مباشر

بيع حصة بأكثر من 2 مليار دولار في "فودافون مصر"

مال وأعمال

بيع حصة بأكثر من 2 مليار دولار في
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp9b

قالت شركة "فوداكوم" الجنوب إفريقية اليوم الأربعاء، إنها تعتزم شراء حصة 55 بالمئة من الوحدة المصرية لمجموعة "فودافون" مقابل 2.47 مليار دولار.

إقرأ المزيد
مجموعة
مجموعة "فودافون" تتلقى عرضا لنقل ملكية حصتها في "فودافون مصر" إلى "فوداكوم"

وقبل ذلك ذكرت الشركة المصرية للاتصالات، في بيان على موقعها الرسمي، أن الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر أخطرتها يوم الثلاثاء بتلقي مجموعة فودافون عرضا مبدئيا لنقل ملكية حصتها إلى شركة "فوداكوم".

وأضاف البيان أن مجموعة "فودافون" ستفصح عن قيمة العرض وتفاصيله.

وتملك مجموعة "فودافون" أغلبية مجموعة "فوداكوم" المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة في جنوب إفريقيا.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا