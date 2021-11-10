مجموعة "فودافون" تتلقى عرضا لنقل ملكية حصتها في "فودافون مصر" إلى "فوداكوم"
Reuters
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قالت شركة مصر للاتصالات في بيان إن الإدارة التنفيذية لشركة "فودافون مصر" أخطرت المصرية للاتصالات بتلقي مجموعة "فودافون" عرضا مبدئيا لنقل ملكية حصتها إلى شركة "فوداكوم".
وأضاف البيان أن مجموعة "فودافون" ستفصح عن قيمة العرض وتفاصيله.
وتملك مجموعة "فودافون" أغلبية مجموعة "فوداكوم" المشغلة لشبكات الهواتف المحمولة فى جنوب إفريقيا.
المصدر: رويترز
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