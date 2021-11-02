مصر.. قناة السويس تسجل أرقاما قياسية غير مسبوقة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، بأن إحصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر2021 سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة، محققة أعلى حمولة شهرية في تاريخ القناة قدرها 112.1مليون طن.

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وأشار رئيس الهيئة في بيان نشرته إدارة القناة، اليوم الثلاثاء، إلى أن إحصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2021 ، سجلت عبور 1847 سفينة، مقابل عبور 1620 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 227 سفينة، بنسبة زيادة قدرها14%، فيما بلغ إجمالى الحمولات الصافية 112 مليونا و 100 ألف طن، مقابل 100 مليون و600 ألف طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 11 مليونا و500 ألف طن، بنسبة زيادة بلغت 11.4%.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر أكتوبر من العام 2021 حققت زيادة كبيرة قدرها 12.4% من حجم إيراداتها بالدولار، حيث سجلت عائدات القناة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 551 مليونا و 100 ألف دولار، مقابل 490 مليونا و200 ألف دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بفارق 60 مليونا 900 ألف دولار.

وأكد رئيس الهيئة، على أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها إحصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر لعام 2021 ترجع بشكل أساسي إلى نتائج السياسات التسويقية المرنة التي انتهجتها قناة السويس في التعامل مع مختلف أنواع السفن العابرة للقناة، لا سيما ناقلات الغاز الطبيعي المسال، مشيرا في هذا الصدد إلى ما سجلته التقارير الملاحية من زيادة غير مسبوقة في أعداد وحمولات ناقلات الغاز الطبيعي المُسال العابرة للقناة والتي بلغت 84 ناقلة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، مقابل عبور 46 ناقلة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 82.6%، فيما زادت الحمولات الصافية لناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 87.5%، حيث بلغ إجمالي الحمولات الصافية لناقلات الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 9.3 مليون طن مقابل 4.9 مليون طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح الفريق ربيع، أن إحصاءات الملاحة بالقناة سجلت زيادة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد السفن العابرة في الفترة من يناير إلى أكتوبر 17020 سفينة، مقابل عبور 15640 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 1380 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 8.8%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال العشرة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 8.4%، بواقع مليار و 50 مليون طن في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021، مقابل 968.6 مليون طن خلال نفس الفترة في العام الماضي، بفارق 81.4 مليون طن.

وأكد رئيس الهيئة، على أن عائدات قناة السويس رغم التحديات المختلفة شهدت طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصاءات الملاحة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي 5.2 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 12.4% ، بفارق 575.1 مليون دولار.

المصدر: RT