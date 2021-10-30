شركة "سومو" العراقية: بلادنا لا ترى حاجة لزيادة قدراتها الإنتاجية فوق المخطط لدول أوبك
Reuters
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قالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" إن العراق لا يرى ضرورة لأي قرار يتعلق بزيادة قدراته الإنتاجية فوق المخطط لدول أوبك.
وأضافت "سومو" في بيان، أنه في ظل زيادة الطلب على الطاقة، فإن العراق يرى اتفاق مجموعة "أوبك+" على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في الشهر، كافيا لاستيعاب الطلب وتحقيق استقرار السوق.
وتابعت الشركة: "من جانب آخر فإن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال الزيادة في الاستثمار بحقول الغاز".
المصدر: رويترز
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