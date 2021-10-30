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شركة "سومو" العراقية: بلادنا لا ترى حاجة لزيادة قدراتها الإنتاجية فوق المخطط لدول أوبك

مال وأعمال

شركة
Reuters
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قالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" إن العراق لا يرى ضرورة لأي قرار يتعلق بزيادة قدراته الإنتاجية فوق المخطط لدول أوبك.

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وأضافت "سومو" في بيان، أنه في ظل زيادة الطلب على الطاقة، فإن العراق يرى اتفاق مجموعة "أوبك+" على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في الشهر، كافيا لاستيعاب الطلب وتحقيق استقرار السوق.

وتابعت الشركة: "من جانب آخر فإن العراق يسعى بقوة لزيادة إنتاج الغاز من خلال الزيادة في الاستثمار بحقول الغاز".

المصدر: رويترز

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