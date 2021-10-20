وزير النفط العراقي يكشف عن توقعاته لسعر برميل النفط في 2022
Reuters
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كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، عن توقعاته لأسعار النفط للعام القادم، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعا في ظل أزمة طاقة عالمية.
وقال وزير النفط العراقي إنه يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في الربعين الأول والثاني من عام 2022، مع انخفاض المخزون العالمي إلى أدنى مستوياته.
وللمقارنة فإنه يجري تداول العقود الآجلة لخام "برنت" الآن في نطاق 84 - 85 دولارا للبرميل.
المصدر: رويترز
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