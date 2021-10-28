المالية السعودية تعلن اكتمال الشراء المبكر لصكوك بنحو 8.8 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية السعودية أنها أكملت عملية الشراء المبكر لسندات وصكوك مستحقة العام القادم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليار ريال (أكثر من 8.8 مليار دولار).

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وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أنها أكملت السداد المبكر لصكوك مستحقة من أغسطس وحتى ديسمبر العام القادم، إضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي.

وأشارت إلى أن تلك العملية تعد إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين.

وأضافت الوكالة أن المركز قسّم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية 33.48 مليار ريال سعودي.

وجاءت الشريحة الأولى بقيمة 11.11 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2029م، والشريحة الثانية بقيمة 5.57 مليار ريال وبأجل استحقاق يحل في 2031م، فيما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 11.36 مليار ريال وأجل استحقاق يحل في عام 2033م، والشريحة الرابعة بقيمة 5.44 مليار ريال وتستحق في عام 2036م.

المصدر: "واس"