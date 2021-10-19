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السعودية تصدر ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار من برنامج الصكوك المحلية

مال وأعمال

السعودية تصدر ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار من برنامج الصكوك المحلية
Reuters AY/RR/zuz
الريال السعودي
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قال المركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية إنه أصدر 8.5 مليار ريال (‭2.27‬ مليار دولار) في طرح شهر أكتوبر من برنامج صكوك المملكة المحلية.

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وأضاف المركز أن الإصدار على شريحتين، الأولى تبلغ 3.905 مليار ريال وتُستحق في 2029، بينما تبلغ الثانية 4.595 مليار ريال وتُستحق في 2033.

يذكر أن الدولار الأمريكي يساوي 3.7507 ريال السعودي.

المصدر: "رويترز"

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