أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستويات تاريخية جديدة

تواصل أسعار الغاز في أوروبا الارتفاع في ظل تراجع المخزونات وزيادة الطلب عليه، واقتربت أسعار الوقود الأزرق اليوم من مستوى 1230 دولار لكل ألف متر مكعب مسجلة بذلك مستويات تاريخية.

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وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر المقبل في مركز TTF في هولندا مستوى 1228.8 دولار لكل ألف متر مكعب أو 102.45 يورو لكل ميغاواط ساعة.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

المصدر: تاس