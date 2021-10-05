 
مباشر

أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستويات تاريخية جديدة

مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستويات تاريخية جديدة
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfn3

تواصل أسعار الغاز في أوروبا الارتفاع في ظل تراجع المخزونات وزيادة الطلب عليه، واقتربت أسعار الوقود الأزرق اليوم من مستوى 1230 دولار لكل ألف متر مكعب مسجلة بذلك مستويات تاريخية.

إقرأ المزيد
أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود وتسجل مستويات تاريخية
أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود وتسجل مستويات تاريخية

وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر المقبل في مركز TTF في هولندا مستوى 1228.8 دولار لكل ألف متر مكعب أو 102.45 يورو لكل ميغاواط ساعة.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا