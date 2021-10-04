أسعار الغاز في أوروبا تواصل الصعود وتسجل مستويات تاريخية

تواصل أسعار الغاز في أوروبا الارتفاع، وسجلت أسعار الوقود الأزرق اليوم الاثنين مستويات تاريخية بعد أن صعدت فوق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.

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ووفقا لما ذكرته وكالة "تاس" فقد صعدت أسعار الغاز خلال تعاملات اليوم فوق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، ويعد هذا المستوى هو الأعلى على الإطلاق.

وقبل يومين كانت أسعار الغاز قد سجلت مستويات تاريخية، حيث تجاوزت مستوى 1170 دولار لكل ألف متر مكعب.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.

المصدر: تاس