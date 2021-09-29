ما هي المشاريع الكبرى التي تجمع روسيا وتركيا؟

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن المشاريع الكبيرة بين روسيا وتركيا تسير وفق الخطة المرسومة.

وقال الرئيس الروسي، خلال الاجتماع الذي انطلق اليوم في مدينة سوتشي الروسية، إن الاستثمارات الروسية في تركيا بلغت 6.5 مليار دولار، فيما وصلت استثمارات تركيا في روسيا وصلت إلى 1.5 مليار دولار.

وتربط روسيا وتركيا علاقات اقتصادية وتجارية متينة، كما يجمع البلدين عدد من المشاريع العملاقة:

محطة "أكويو"

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تعد "أكويو" أول محطة طاقة كهروذرية في تركيا وتقوم بتنفيذ مشروع بناء المحطة شركة "روساتوم". ويجري بناء المحطة على الساحل الجنوبي لتركيا وفقا لمشروع روسي.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق حكومي بين أنقرة وموسكو والذي أبرم في مايو 2010، وستتألف المحطة من أربع وحدات طاقة VVER-1200، بسعة إجمالية تبلغ 4.8 ألف ميغاواط.

وفي أبريل 2018 وضع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس لبناء محطة الطاقة. واليوم أعلن أردوغان من مدينة سوتشي الروسية أنه من المتوقع تدشين وحدة الطاقة الأولى من المحطة العام المقبل.

"السيل التركي"

هو أنبوبين لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى كل من تركيا وأوروبا مرورا بالبحر الأسود، ويغذي الأنبوب الأول تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.​​​​​​​

ودخل المشروع الخدمة في يناير 2020، وفي العام الأول من المشروع (2020) تم نقل 5.8 مليارات متر مكعب من الغاز إلى أوروبا ويمنح المشروع تركيا أهمية إقليمية إذ يجعل منها مركزا لإمدادات الطاقة إلى أوروبا.

السياحة

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يعتمد قطاع السياحة التركي بشكل أساسي على السائح الروسي، ووفقا لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، فقد زار تركيا في العام 2019 قرابة 6.8 مليون سائح روسي. وفي العام 2020 زارها 1.5 مليون سائح فقط بسبب أزمة فيروس كورونا، وخلال العام الجاري زار تركيا 2.5 مليون سائح روسي.

تركيا أول دولة "ناتو" تشتري منظومة "إس 400"

تعد تركيا أول دولة في حلف "الناتو تشتري منظومة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي، رغم معارضة الولايات المتحدة الشديدة لذلك.

وكانت روسيا وتركيا قد وقعتا عام 2017 صفقة حول شراء أنقرة منظومة "إس 400". وتم تنفيذ هذه العقد في صيف وخريف عام 2019. وأثارت هذه الصفقة أزمة في العلاقات التركية الأمريكية.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن الجانب التركي يواصل المشاورات مع روسيا حول شراء فوج ثان من منظومة "إس 400".

المصدر: RT