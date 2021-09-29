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من سوتشي الروسية.. أردوغان يعلن موعد تدشين أول محطة طاقة نووية في تركيا

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من سوتشي الروسية.. أردوغان يعلن موعد تدشين أول محطة طاقة نووية في تركيا
Reuters
صورة تعبيرية - شعار شركة "روساتوم" الروسية
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، بأنه من المتوقع تدشين وحدة الطاقة الأولى من أول محطة طاقة كهروذرية في تركيا "أكويو" العام المقبل.

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وقال الرئيس التركي، في بداية الاجتماع الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية: "زرت محطة أكويو للطاقة النووية، وأعتقد أننا سنكون قادرين على افتتاح أول وحدة للطاقة النووية. العام المقبل (2022)".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرح الرئيس التركي بأن بناء وحدة الطاقة الأولى من محطة أكويو للطاقة النووية سيكتمل بحلول مايو 2023، مشيرا إلى أهمية تدشن أول مفاعل في العام 2023 وذلك مع حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

ويجري حاليا بناء محطة "أكويو" النووية على الساحل الجنوبي لتركيا وفقا لمشروع روسي. وتقوم بتنفيذ المشروع شركة "روساتوم" ويأتي ذلك في إطار اتفاق حكومي بين أنقرة وموسكو والذي أبرم في مايو 2010، وستتألف المحطة من أربع وحدات طاقة VVER-1200، بسعة إجمالية تبلغ 4.8 ألف ميغاواط.

وفي أبريل 2018 وضع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس لبناء محطة الطاقة النووية.

المصدر: تاس

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