أردوغان يعرب عن امتنانه للروس الذين زاروا تركيا خلال الجائحة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن امتنانه للمواطنين الروس، الذي اختاروا تركيا كوجهة سياحية خلال جائحة كورونا.

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وجاء تصريح الرئيس التركي خلال اجتماع قمة يعقد اليوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية.

وقال أردوغان في بداية الاجتماع: "أود بشكل خاص أن أعبر عن امتناني فيما يتعلق بالسياحة، التي قدمتم دعما لها أيضا، نحن ممتنون لأن المواطنين الروس فضلوا الاستجمام في بلدنا خلال هذه الفترة (جائحة كورونا)".

بدوره أشار الرئيس الروسي إلى أن قرابة 2.5 مليون سائح من روسيا زاروا تركيا هذا العام. وذلك في إشارة إلى مكانة السائح الروسي المهمة بالنسبة لقطاع السياحة التركية.

وقال بوتين بهذا الصدد: "في العام 2019 زار تركيا 6.8 مليون سائح روسي. وفي العام 2020 زارها 1.5 مليون سائح فقط، لكن الوضع يتحسن الآن بشكل تدريجي، فخلال مدة 9 أشهر من هذا العام زار تركيا 2.5 مليون سائح روسي".

وأشار إلى أن جائحة كورونا ألحقت ضرارا كبيرة بصناعة السياحة في العالم.

وخلال الاجتماع سيناقش الرئيسان بوتين وأردوغان العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية، وخاصة الوضع في سوريا وليبيا وأفغانستان.

المصدر: نوفوستي