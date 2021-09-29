بوتين: روسيا وتركيا زادتا التجارة بينهما بعد جائحة كورونا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا وتركيا لم تعوضا تراجع التجارة بينهما بسبب جائحة كورونا فحسب بل زادتا التبادل التجاري بينهما.

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وجاء تصريح الرئيس الروسي في بداية اجتماع قمة يعقد اليوم الأربعاء في مدينة سوتشي الروسية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وخلال حديث بوتين عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال: "لم نعوض فقط كل ما فقدناه خلال عام الجائحة بل زدناه أيضا".

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وتركيا خلال الأشهر التسعة غير مكتملة من العام الجاري نما بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لبيانا موقع ITC Trade، فإن صادرات روسيا إلى تركيا بلغت في 2020 مستوى 15.9 مليار دولار، فيما وصلت واردات روسيا من تركيا مستوى 5.11 مليار دولار.

المصدر: RT + تاس