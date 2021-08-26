الأردن.. القبض على 3 متورطين بإطلاق خط لإنتاج السجائر المخالفة

أعلن مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة ضبط خط مخالف لإنتاج السجائر، موضحا أن "عدد المتورطين بالقضية لغاية الآن 3 أشخاص".

وقال: "جرى ضبط كميات كبيرة من التبغ فجر الخميس تقدر بـ5 أطنان"، مؤكدا أنه "لم يتضح بعد إذا ما كان خط الإنتاج المضبوط له علاقة بقضية الدخان المنظورة أمام القضاء".

وأضاف: "خط الإنتاج المخالف دخل البلاد قبل 4 سنوات بشكل مشروع".

وتابع: "يأتي هذا الضبط في سياق الجهود التي تبذلها دائرة الجمارك لمنع تصنيع وبيع الدخان خارج نطاق القانون".

وتابع: "البيانات الأولية تشير إلى أن خط الإنتاج المضبوط دخل إلى البلاد بطريقة مشروعة، وقد يكون قبل 3 إلى 4 سنوات ماضية، لكن تم استثماره بشكل غير صحيح".

وأشار القضاة إلى أن "التحقيقات مستمرة ولم نحصل على النتائج النهائية".

وفي حديثه عن عمل دائرة الجمارك في المملكة، أكد القضاة أنه "جرى تحصيل أكثر من 44 مليون دينار بقضايا تهريب خلال العام الجاري 2021".

وشدد على أن "المخالفات بالرسوم والغرامات خلال 3 سنوات حتى تاريخه بلغت 776 مليونا و174 ألفا و385 دينارا أردنيا".

المصدر: "قناة المملكة"