الأردن.. ضبط مصنع للسجائر المقلّدة والمعدّة للتهريب

أكدت وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، إصدار الجهات المختصة قرارا بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب السجائر المقلدة.

وصرحت غنيمات بأن الحكومة تتعهد بتقصي الحقائق، ومتابعة الملف بدقة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورطين بهذه القضية أينما كانوا.

ويأتي تصريح غنيمات، إثر أنباء تشير إلى الكشف عن نشاط مصنع غير مرخص تم ضبطه للمرة الثانية منذ أبريل 2017، بعد شكوى من شركتي سجائر عالميتين للأردن بتقليد علامتهما التجارية في المنطقة الحرة الواقعة في محافظة الزرقاء.

وقال النائب نبيل غيشان في هذا الصدد إنه "تم تقدير مبلغ التهرب الضريبي في المرة الأولى التي ضبط فيها المصنع المذكور، بما يقارب 220 مليون دولار".

وأكد النائب أن 4 ماكينات ضبطت وقتها، وأعيدت إلى المصنع غير المرخص ليعود مجددا للعمل دون موافقة دائرة المواصفات والمقاييس الأردنية.

وبين غيشان أن الشخص المتهم بتشغيل المصنع أردني الجنسية وغادر البلاد متوجها إلى لبنان قبل يوم واحد من ضبط مصنعه.

وفي هذا الصدد أوضحت غنيمات أن "جميع الأشخاص الذين تم منعهم من السفر يحملون الجنسية الأردنية باستثناء شخص واحد يحمل الجنسية الهولندية، حيث بدأت التحقيقات والتحريات في القضية، وسيتم تحويل الملف إلى مدعي عام الجمارك بمجرد انتهاء الإجراءات المتبعة".

وأكدت أنه في حال ثبت تورط أي شخص خارج البلاد بهذه القضية أو غيرها فهناك اتفاقيات لتبادل المجرمين ستلجأ إليها الحكومة لاستعادتهم.

المصدر: وسائل إعلام أردنية