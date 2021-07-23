السيسي يتحدث عن مشروع سيحل أزمة في مصر لمدة 20 عاما

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مشروع تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معا نبني المستقبل" سيحل أزمة لمصر لمدة 20 سنة.

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وأضاف السيسي، خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معا نبني مستقبل" بمحافظة الإسكندرية، "حبيت أطرح ونطمئن على المسار اللي إحنا ماشيين فيه، لما طُرح هذا المشروع كان المطروح هو 3 حارات، وعشان نحل مسألة مؤقتة بنعمل موضوع يحل مسألة مستقبلية، ويبقى قادر على استعياب حركة على الأقل العشرين سنة الجايين".

وتابع: "الجهد الهندسي اللي بيتعمل، قد يعتقد الكثير مننا إن تكلفته قليلة، وعدد السنين اللي بيتعمل فيها محور زي ده يعد شيئا جديدا، إحنا بنقول هنخلصه السنة دي".

وأوضح السيسي أن "كل المشروعات التي يتم العمل عليها في مصر يراها جيدة، وإذا وجد شيء ما لا أعرفه استشير المتخصصين".

المصدر: "الوطن"