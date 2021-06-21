الأردن.. ارتفاع في الإيرادات المحلية

كشفت بيانات رسمية أردنية أن المالية العامة الفعلية في الربع الأول من 2021 أظهرت تحسنا واضحا في تحصيلات الإيرادات المحلية، والتي صعدت بنسبة 34.1% مقارنة بنفس الفترة من 2020.

ويعود ذلك التحسن بحسب بيان صدر من وزارة المالية الأردنية، لتحصيل كل من الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 423.1 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 229.1 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة ضريبة المبيعات ارتفعت بنسبة 29.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 38.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.

أما بخصوص ضريبة الدخل فقد ارتفعت بنسبة 20.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4.8 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.

وارتفعت الرسوم الجمركية في الربع الأول بما نسبته 32.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 9.2 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019. وذلك نتيجة للجهود المبذولة في مكافحة التهرب والتجنب الضريبي دون رفع العبء الضريبي على المواطن.

كذلك صعدت الإيرادات غير الضريبية بحوالي 229.1 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى ما قيمته 592.7 مليون دينار، وهذا يعكس تحسن مستوى الإيرادات عن المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 30.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 2.6 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019 لتصل الى ما قيمته 2635.1 مليون دينار.

وعلى صعيد الدين فقد بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) حتى نهاية 2021 حوالي 27,105.2 مليون دينار أو ما نسبته 86.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر أبريل من العام الحالي.

المصدر: عمون