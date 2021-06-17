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تونس بلا خبز لمدة ثلاثة أيام

مال وأعمال

تونس بلا خبز لمدة ثلاثة أيام
Reuters
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تنفذ الغرفة الوطنية للمخابز في تونس، إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس في كامل البلاد، احتجاجا على رفض السلطة المعنية الاستجابة لمطالب المهنيين في القطاع.

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ومطالب المهنيين في هذا القطاع متمثلة بالأساس في صرف مستحقاتهم لدى الدولة وتطبيق القانون المنظم لهذا النشاط، وفق ما أكده رئيس الغرفة محمد بوعنان لموقع "موزاييك أف إم".

وأبدت الغرفة الوطنية للمخابز تمسكها بإلغاء المرسوم الصادر سنة 2020 والمتعلقة بالاحتكار وبالمواد المدعمة والتقيد بالقانون عدد 36 لسنة 2015 للمنافسة والأسعار.

وأشارت برقية الإضراب إلى تمسك الغرفة بالقرار الوزاري الصادر في 13 نوفمبر والمتعلق بالحد من تفشي المخابز غير المصنفة.

المصدر: "موزاييك أف إم"

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