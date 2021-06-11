بايدن يعلن عن خطط لبناء اقتصاد عالمي "أكثر عدلا"

أفاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، قبل قمة مجموعة السبع، بأنه يعتزم العمل مع الحلفاء لبناء اقتصاد عالمي "أكثر عدلا وشمولية".

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وقال الرئيس الأمريكي، الذي يزور المملكة المتحدة، في تغريدة: "جاء اليوم الأول الرسمي من قمة مجموعة السبع، إنني أتطلع إلى تعزيز التزامنا بالتعددية والعمل مع حلفائنا وشركائنا لبناء اقتصاد عالمي أكثر عدلا وشمولية. دعونا نبدأ العمل".

وستكون قمة مجموعة السبع (G7) في مدينة كورنوال بإنجلترا، المنعقدة في 11 - 13 يونيو، أول لقاء وجها لوجه لقادة المجموعة منذ ما يقرب من عامين.

ويخطط القادة لمناقشة قضايا مكافحة جائحة فيروس كورونا، وانتشار اللقاحات، ومكافحة تغير المناخ، وجهود إنعاش الاقتصاد العالمي، ووفقا لرئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، فإن روسيا ستكون إحدى القضايا الرئيسية في مناقشة العلاقات الدولية.

المصدر: نوفوستي