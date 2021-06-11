انطلاق أول قمة حضورية لـG7 منذ بداية الجائحة في بريطانيا

تنطلق في مقاطعة كورنوال البريطانية، اليوم الجمعة، أعمال أول قمة تعقدها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار (G7) بصيغة حضورية، منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وسيجتمع زعماء بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان في قاعة واحدة لأول منذ نحو عامين، في منتجع كاربيس باي الساحلي بشمال غرب إنجلترا، لبحث سبل التعامل مع أبرز التحديات العالمية، وعلى رأسها جائحة كورونا وتغيرات المناخ.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه يتوقع أن تتفق القمة على التبرع بمليار جرعة من اللقاح ضد كورونا إلى الدول الأكثر فقرا، للإسهام في تطعيم العالم بأسره بحلول نهاية العام القادم.

وسيلتقي زعماء مجموعة السبع اليوم خلال حفلة استقبال مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ثم غدا في حفلة شواء على الشاطئ.

وستكون هذه أول قمة لـG7 بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، والقمة الأخيرة بالنسبة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وربما أيضا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في غضون ذلك، نظم نشطاء من منظمة "أوكسفام" الخيرية مظاهرات على ساحل كاربيس باي، احتجاجا على التوزيع غير العادل للقاحات ضد كورونا في العالم.

Reuters Peter Nicholls

وأكدت الشرطة اعتقالها سبعة أشخاص بعد توقيف سيارة وحافلة صغيرة (فان) في محيط المنتجع عثر في داخلهما على صبغ وقنابل دخان ومكبرات صوت.

المصدر: وكالات