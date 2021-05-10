مصر..التوقيع على مذكرة تفاهم مع تحالف دولي لإنشاء نظام نقل سريع للحافلات

وقعت وزارة النقل المصرية مذكرة تفاهم بينها، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وبين تحالف "BRT RR" (حافلات النقل السريع بالطريق الدائري).

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وجاء ذلك بهدف دراسة وإنشاء نظام نقل سريع للحافلات المميزة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى "أتوبيسات BRT"، حيث ستشمل هذه الدراسة الوحدات المتحركة، المحطات، ونظام التذاكر الإلكترونية، معلومات الرحلة وأماكن عبور المشاة والانتظار عند المحطات والتكامل مع باقي وسائل النقل، إذ أن تحالف "BRT RR" (حافلات النقل السريع بالطريق الدائري) يتكون من: "تحالف عالمي يضم شركات عالمية ووطنية ومنها "مواصلات مصر"، شركة النقل الحضري المستدام وصاحبة العلامة التجارية لأول أوتوبيس ذكي في السوق المصرية، و"ترانس ديف" الفرنسية، وعدد من الشركات الوطنية المصرية مثل "أوراسكوم"، شركة وسائل النقل MCV".

وأشار وزير النقل المصري، كامل الوزير، إلى أن "هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكات نقل حديثة وتعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر، حيث سيتم لأول مرة في وسائل المواصلات في مصر تسيير أوتوبيسات BRT (أوتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة) على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يوميا".

وشدد كامل الوزير على "أهمية سرعة الانتهاء من هذه الدراسات، لسرعة البدء في تنفيذ هذا المشروع المهم الذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات ولمجابهة زيادة الطلب علي النقل عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية وتوفير خدمات نقل تتماشى مع النهضة الحضارية التي تشهدها محاور القاهرة المرورية، بالإضافة إلى أنه سيساهم في تخفيف الازدحام المروري بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى وكذلك تقليل استخدام السيارة الخاصة ومنع وقوف الميكروباص على الطريق الدائري وتقديم خدمة نقل مميزة وجاذبة للركاب من حيث الجودة والأمان في التشغيل والإتاحة وسهوله الوصول للمحطات".

كما أوضح الوزير أن "هذا المشروع سيكون هو نقطة الانطلاقة لهذه النوعية من المواصلات في مصر، وخاصة في القاهرة والإسكندرية اللتين تتسمان بكثافة السكان".

وكشف أن "هذا المشروع سيتكامل عند تنفيذه مع شبكة النقل بشكل مثالي والربط مع وسائل النقل الأخرى الحالية والمستقبلية من حافلات ومونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف LRT وكذلك سيرتبط مع مواقف الأقاليم على الطريق الدائري مثل موقف المنيب، المرج، ومركز النقل الجديد"، لافتا إلى أنه "فور الانتهاء من الدراسة، سيتم تحديد النموذج الاستثماري والتكلفة الكلية للمشروع".

المصدر: "الوطن"