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الكاظمي: أبواب العراق مفتوحة للشركات الإماراتية

مال وأعمال

الكاظمي: أبواب العراق مفتوحة للشركات الإماراتية
Facebook@IraqiPMO
رئيس الحكومة العراقية مصطفة الكاظمي يلتقي في مقر إقامته بدولة الإمارات مجموعة من الشركات الإماراتية ورجال الأعمال
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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن أبواب بلاده مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات الإماراتية.

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وذكر بيان للحكومة العراقية أن "الكاظمي التقى في مقر إقامته بدولة الإمارات مجموعة من الشركات الإماراتية ورجال الأعمال".  

وقال الكاظمي إن "العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة أدت إلى تأخر التنمية والخدمات، واتخذنا إجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية، وهناك تعاف تدريجي للاقتصاد العراقي".

وأضاف أن "الورقة الإصلاحية أعدت لإصلاح القطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات له، وأبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الإماراتية ورجال الأعمال".

وأشار الكاظمي إلى "عدة إجراءات اتخذت للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات أمام  الشركات". وتابع: "نحن نولي اهتماما كبيرا بالطاقة النظيفة، ووضعنا خططا واتخذت عدة إجراءات بشأنها".

المصدر: RT

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