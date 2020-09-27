العراق يحقق اكتفاء ذاتيا من إنتاج العسل

أعلن وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي يوم الأحد، وصول البلاد إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج عسل النحل.

وأكد الخفاجي خلال حضوره مؤتمرا لجمعية النحالين في العراق على "الأهمية التي توليها وزارة الزراعة لقطاع النحل في البلاد لإنتاج العسل الذي تم الوصول به إلى الإكتفاء الذاتي".

وأشاد الوزير العراقي بـ"الكادر الإداري للجمعية فضلا عن النحالين عموما على الإنجازات التي قاموا بها من خلال زيادة إنتاج العسل بالرغم من قلة الدعم المقدم لهم".

وأشار إلى أنه يوجد توجه لدى الوزارة "لرعاية هذا القطاع من خلال إقامة الندوات والورش العلمية سيهم في زيادة الإنتاج وصولا إلى الاكتفاء الذاتي التام".

المصدر: السومرية