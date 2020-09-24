العراق يتوقع إبرام اتفاق لزيادة صادراته من النفط

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عن اتفاق مرتقب مع مجموعة "أوبك +" على زيادة صادرات النفط العراقية، مشيرا الى أن اتفاق التخفيض بين دول "أوبك" سيستمر إلى نهاية عام 2021.

وأكد عبد الجبار لجريدة "الصباح" العراقية، أن ارتفاع أسعار النفط الخام وتداعيات جائحة كورونا على العالم، ستلقي بظلالها على مستقبل القرارات المقبلة من قبل أعضاء المنظمة.

وبين أن المفاوضات مستمرة، وهناك انفتاح مع الجميع لإنضاج القرارات التي تسهم في تعافي أسعار النفط عالميا، وبشأن الحقول المشتركة مع كل من إيران والكويت.

وكشف عبد الجبار عن وجود شركة استشارية تعمل على وضع خطط وعوامل التشغيل المشترك للحقول بين العراق والكويت، أما الحقول المشتركة مع إيران فإن هناك حوارات مع الجانب الإيراني للاتفاق على صيغ نهائية وثابتة لتشغيل تلك الحقول.

وأخفق العراق، ثاني أكبر منتج في "أوبك"، في السابق بالالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج نفط "أوبك+"، ليضخ ما يفوق أهدافه للإنتاج.

ويضغط انخفاض الصادرات الناجم عن تخفيضات "أوبك+" على الأوضاع المالية للعراق، ويشكل تحديا للحكومة التي تواجه صعوبات لمعالجة تداعيات سنوات من الحرب وتفشي الفساد. ويعول العراق على النفط لتمويل 97% من ميزانيته الحكومية.

وبلغ إجمالي صادرات العراق في المتوسط 2.6 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي، انخفاضا من 2.763 مليون برميل يوميا في يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

المصدر: "الصباح" + "رويترز"