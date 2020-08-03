هل تحقيق حلم السيسي في مصر مستحيل؟

أكد عدد من المصدرين أن الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهو الحلم الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هدف ليس مستحيلا.

وأشار المصدرون وفقا لموقع "مصراوي" إلى أن حديث الرئيس المصري عن إمكانية الوصول بقيمة الصادرات إلى هذا الرقم خلال الأعوام المقبلة يعني أنه ربما يخطط لتهيئة الظروف المناسبة وتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، وصلت قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج خلال عام 2019 إلى نحو 28.5 مليار دولار مقابل نحو 28 مليار دولار في عام 2018، بنسبة زيادة 1.5%.

ومن جانبه، قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار أمر ليس مستحيلا، بل هو وارد جدا وأكثر إذا توافرت بعض متطلبات المصدرين.

وذكر أن أبرز متطلبات المصدرين والعوامل المطلوب توافرها، توفير بعض الحوافز للمصدرين لخفض تكلفة عمليات الإنتاج والتصدير، وتشجيعهم على التصدير بدلا من البيع في السوق المحلي، وبالتالي رفع القدرة التنافسية من أجل المنافسة مع بعض الدول الأخرى مثل الصين والهند وتركيا، وهي الدول التي تعتمد على معادلة انخفاض السعر مع زيادة الجودة.

وأشار أبو المكارم إلى أن هناك وسائل عديدة يمكن من خلالها خفض التكلفة من ضمنها تقديم بعض الحوافز للمصدرين، وتخفيض الضرائب والجمارك على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتصدير، ورد أعباء المصدرين نقدا وسريعا خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما.

وتابع: "لا بد من المساعدة الإيجابية من الدولة في سرعة رد الأعباء، فعنصر الوقت هو العنصر الرئيسي لخفض التكلفة ورد الأعباء، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية".

واتفق هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية مع أبو المكارم حيث قال، إنه رغم عدم وجود هدف سهل في ظل هذه الظروف، ولكن لو تم وضع الخطة المطلوبة لدعم الصادرات والصناعة والقطاع الخاص، ودخول مصدرين جدد للمنظومة ستستطيع مصر تحقيق أكثر من هذا الرقم وهو ما تستحق أن تصل إليه.

المصدر: مصراوي