ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في الأردن

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني اليوم الأحد، ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في العام الماضي بنحو 5.6 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية 2018.

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وبلغت قيمة الاحتياطي نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019 مقارنة بحوالي 11.52 مليار نهاية 2018.

وتأثر الاحتياطي الأجنبي الأردني سلبا مطلع عام 2016 جراء تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.

وتركز السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني على حماية الدينار المربوط بالدولار وهي سياسة أكد صندوق النقد الدولي، على أنها خدمت اقتصاد المملكة، وأنها "سياسة ناجعة" ولا ينصح بتغييرها.

المصدر: بترا + رويترز