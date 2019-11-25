مع استمرار تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، أعلنت الحكومة السورية طرح سلال غذائية و"قروض المنتجات الاستهلاكية".

أعلنت وزارة التجارة الداخلية السورية أنها ستقدم "سلالا غذائية" في صالات "السورية للتجارة"، يبدأ بيعها مطلع الشهر القادم، وبأسعار قالت إنها منافسة.

وتحتوي السلة على مجموعة من المواد الغذائية تشمل السكر، والزيت، والبرغل، والرز ...إلخ" بسعر إجمالي يعادل 10 آلاف ليرة.

طريقة البيع "بالسلة" أعاد إلى الأذهان طريقة البيع "بالتحميل"، الذي اعتمدته مؤسسات التجارة الداخلية الحكومية منذ سنوات وكانت تشترط على المواطن أن يشتري بضاعة "كاسدة" كي يحصل على مواد أخرى، وتضع سعرا واحدا لأكثر من مادة.

إلا أن طريقة البيع بالسلة قوبلت بعدد من التساؤلات والانتقادات إذ تساءل البعض عن العلامة التجارية للمواد المعروضة، فلكل "ماركة" سعر مختلف، وثمة من قال إن سعر السلة في الحدود الوسطى سيكون أعلى حتى من التسعيرة الرسمية.

وللتوضيح سألنا أحد تجار المواد الغذائية عن سعر المواد التي تحتويها السلة، وكانت النتيجة أن سعرها في السوق (بنوعيات جيدة) يعادل 10275 ليرة، وهذا بفرض أن النوعيات كلها جيدة، وهو ما يزيد قليلا عن سعر "السورية".

هذا الفارق الضئيل، وواقع أن هناك بعض الأسعار أقل من سعر "السورية للتجارة" دفع البعض للتندر بالقول إن على المواطن أن يتصل بالرقم (119) ليشتكي على وزارة التجارة التي خصصت ذاك الرقم للشكاوى على حالات البيع بأسعار مرتفعة.

في السياق ذاته أعلنت الوزارة عن طرح "قروض المنتجات الاستهلاكية" للمواد غير الغذائية، (أدوات كهربائية، وإلكترونية) بالتعاون مع أحد المصارف الخاصة، حيث تتراوح قيمة القرض بين 200 ألف، ومليون ليرة.

وكانت الوزارة بدأت حملات لضبط السوق أسفرت عن تسجيل مئات الضبوط في المحافظات، وشملت إغلاق عدد من المحال بالشمع الأحمر.

دمشق - أسامة يونس