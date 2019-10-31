السعودية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتائر أعلى

تتوقع السعودية أن تكون وتائر نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى مما حددته في وقت سابق، وستبلغ 2.3% في عام 2020.

وأعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أثناء تقديم البيان التمهيدي للميزانية لعام 2020، اليوم الخميس، أن التقديرات تشير إلى أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.9% في العام الحالي، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي.

ويتوقع استمرار التحسن في العام القادم، حيث سيبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.3%.

وزارة المالية تصدر #البيان_التمهيدي_2020 للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441هـ (2020م). https://t.co/PDSmA1Nnfv — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) 31 октября 2019 г.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي النفقات لهذا العام يقدر بنحو 1.048 تريليون ريال (نحو 280 مليار دولار)، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط.

وتقدر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال (نحو 245 مليار دولار)، أي بنمو نسبته 1.2% عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى نحو 16% في نهاية العام 2019.

ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية، ليبلغ زهاء 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

ومن المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي القادم نحو 1.020 تريليون ريال (نحو 272 مليار دولار)، وأن تبلغ الإيرادات زهاء 833 مليار ريال (222 مليار دولار)، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير أن من المتوقع أن يبلغ الدين العام 26% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 754 مليار ريال (201 مليار دولار) في عام 2020 مقابل 678 مليار ريال (180 مليار دولار) في 2019.

المصدر: RT، رويترز