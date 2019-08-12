حافظت شركة "أرامكو" السعودية على مركزها كأكثر شركات العالم ربحية، حتى مع إعلانها عن انخفاض صافي ربحها 12% في النصف الأول من العام، إلى 46.9 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط.

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وقالت "أرامكو" إنها حققت إجمالي إيرادات بقيمة 163.88 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، انخفاضا من 167.68 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

وتظهر البيانات أن "أرامكو" هي أكثر الشركات ربحية في العالم، متخطية شركات أمريكية عملاقة مثل "آبل" و"إكسون موبيل". وتخطط شركة النفط السعودية لتدشين طرح عام أولي لأسهمها بحلول 2020-2021 بعد أن أجلت الطرح من عام 2018.

وبالمقارنة مع أرباح "أرامكو" في النصف الأول من العام الجاري، حققت شركة النفط الأمريكية العملاقة "إكسون موبيل" نحو 5.5 مليار دولار في هذه الفترة، أما "آبل" فقد حققت أرباحا مقدارها 31.5 مليار دولار في الستة أشهر الأولى من سنتها المالية الحالية.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في بيان: "رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2019، فقد واصلنا تحقيق أرباح وتدفقات نقدية حرة قوية مدعومة بقدرتنا في الحفاظ على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة المصاريف والانضباط المالي".

المصدر: "رويترز"