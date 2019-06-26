استأنفت بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية بيع المكونات الإلكترونية لعملاق الاتصالات "هواوي"، بعدما وجدت طرقا قانونية للالتفاف على الحظر المفروض من واشنطن على الشركة الصينية.

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ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة، فإن المنتجات التي تصنعها الشركات الأمريكية في الخارج تعتبر معفية من الحظر، ومن الممكن بيعها لـ"هواوي".

وتعليقا على ذلك قال جون نوفر المسؤول في جمعية صناعة شبه الموصلات الأمريكية، إن "أعضاء الجمعية مصممون على الالتزام الصارم بالقيود"، لكنه أشار إلى أنه "من الواضح الآن أن بعض السلع قد يمكنها تزويدها "هواوي" بموجب القانون".

وحظرت الإدارة الأمريكية بشكل أساسي بيع منتجات "هواوي" في السوق الأمريكية، وأدرجت الشهر الماضي الشركة الصينية في قائمة الكيانات الممنوع عليها دون إذن واشنطن الحصول على مكونات مصنوعة في الولايات المتحدة.

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وتخشى الولايات المتحدة أن تقوم الحكومة الصينية باستخدام الأنظمة التي تنتجها "هواوي" لأغراض التجسس على الاتصالات عبر "طرق ملتوية" وهو ما تنفيه "هواوي" بشدة.

وعقب تطبيق الحظر أعلن مؤسس "هواوي" ومديرها التنفيذي رن تشنغ، أن مبيعات الشركة من الهواتف الذكية في الخارج تراجعت بنسبة 40% نتيجة الحظر.

المصدر: "أ ف ب"