بعد هواوي.. واشنطن تدرج 5 شركات صينية في القائمة السوداء

أضافت الولايات المتحدة، خمس شركات ومؤسسات صينية تعمل في تطوير وإنتاج أجهزة الكمبيوتر الفائقة إلى "القائمة السوداء"، وذلك بالإضافة إلى شركة الهواتف الذكية "هواوي".

وقالت شبكة "ABC" اليوم الجمعة، إن ذلك يعني حرمان الشركات المذكورة من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، ومنع الشركات الأمريكية من بيعها أية تكنولوجيات.

وأشارت الشبكة، إلى أن وزارة التجارة الأمريكية، تعتبر نشاطات هذه الشركات، "مخالفة لمصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وتضم القائمة، شركة Sugon المصنعة للكمبيوترات الفائقة، وكذلك معهد التكنولوجيات الكمبيوترية Wuxi Jiangnan، و3 مؤسسات تابعة لشركة Sugon.

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وقالت شبكة "ABC"، إن كل هذه المؤسسات، تشارك في تصميم التكنولوجيات الكمبيوترية، التي يمكن أن تستخدم في تحديث المجال العسكري الصيني.

ووضعت الحكومة الأمريكية "هواوي"، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في مايو الماضي، والتي تحظر على الموردين الأمريكيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بأمنها القومي.

المصدر: نوفوستي