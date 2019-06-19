حذرت الولايات المتحدة، الشركات الهندية من بيع أي تكنولوجيا أمريكية لشركة "هواوي" الصينية التي تم إدراجها الشهر الفائت في القائمة السوداء الأمريكية بذريعة مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

إقرأ المزيد

وذكرت وسائل إعلام أن الحكومة الأمريكية بعثت برسالة إلى وزارة الشؤون الخارجية الهندية، أبلغتها فيها بأنها قد تواجه عقابا، إذا تبين أنها تقوم بإمداد "هواوي" بأي منتجات أمريكية.

وتعتمد شركة "هواوي" بشكل كبير على موردين أمريكيين في إنتاج منتجاتها، وأصبح من غير الممكن للشركة الصينية التعاون مع شركات أمريكية بعد أن أدرجت الحكومة الأمريكية "هواوي" في قائمتها السوداء.

وتحظر واشنطن على الشركات الأمريكية التعاون مع "هواوي" من دون الحصول على إذن مسبق، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، حيث تتهمها بالتجسس لصالح الحكومة الصينية.

المصدر: وكالات