"روس آتوم" تكشف بنود عرضها على السعودية لمفاعلات كهرذرية

كشف المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، عن مواصفات العرض الروسي المطروح على السعودية، في إطار المناقصة التي أعلنتها الرياض لمفاعلات كهرذرية.

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وقال ليخاتشوف في حديث خاص لـRT خلال فعاليات منتدى الطاقة الذرية "آتوم إكسبو-2019" المنعقد في مدينة سوتشي الروسية، إن روسيا تقدمت بعرض متكامل من الناحية الفنية لتدريب الكادر السعودي.

وأوضح، أن المقترح الروسي يتضمن إنشاء مفاعل كهرذري حديث وفائق مماثل لمفاعلات يتم استخدامها في روسيا، ومطابق للمفاعل الذي تشيده "روس آتوم" في موقع الضبعة بمصر، وليس مجرد نموذج نظري لمشروع، أو مخططا على ورق.

وأشار إلى أن المقترح الروسي يشمل بناء مفاعلات من الجيل الثالث من طراز VVER-1200 تلبي المواصفات الفنية التي وضعتها الرياض وتدريب الكادر الفني في محطات كهرذرية حقيقة في روسيا، ما سيمنحه الخبرات العملية اللازمة.

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إلى جانب السعودية، لفت ليخاتشوف إلى أن روسيا تجري مباحثات مع الأردن وقطر والإمارات حول مشاريع من هذا النوع، واعتبر أن شمال إفريقيا والشرق الأوسط من المناطق الواعدة للتعاون في مجال الطاقة الكهرذرية.

يشار إلى أن روسيا تتنافس مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والصين، للفوز بعقد لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية في السعودية التي تخطط لبناء 16 مفاعلا على مدى 20 إلى 25 عاما بكلفة تزيد عن 80 مليار دولار.

المصدر: RT