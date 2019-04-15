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مباحثات بين موسكو والرياض حول بناء مفاعلات كهرذرية في السعودية

مال وأعمال

مباحثات بين موسكو والرياض حول بناء مفاعلات كهرذرية في السعودية
Sputnik
مدير عام شركة "روس آتوم" أليكسي ليخاتشوف
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كشفت "روس آتوم" الروسية عن مفاوضات مع السعودية لبناء محطات كهرذرية بمفاعلات عالية القدرة، وتشييد مفاعلات صغيرة السعة ونقل تكنولوجيا ذرية غير مرتبطة بالطاقة.

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وقال مدير "روس آتوم" أليكسي ليخاتشوف للصحفيين: "نشارك في إجراءات المناقصة التي أعلنتها الحكومة السعودية لبناء مفاعلات عالية السعة. ونجري محادثات أيضا حول التعاون المحتمل في ما يتعلق بمفاعلات صغيرة السعة وتكنولوجيات ذرية غير متعلقة بالطاقة".

وجاء تصريح ليخاتشوف في مؤتمر صحفي على هامش منتدى الطاقة الذرية "آتوم إكسبو-2019" في مدينة سوتشي الروسية اليوم، الذي يبحث المشاركون فيه الحالة الراهنة لقطاع الطاقة الذرية وتوجهات تنميته على النطاق العالمي.

المصدر: RT

 

 

 

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