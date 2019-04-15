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انطلاق منتدى "آتوم إكسبو" للطاقة الذرية في روسيا

مال وأعمال

انطلاق منتدى
Sputnik
انطلاق منتدى "آتوم إكسبو" للطاقة الذرية في روسيا
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تنطلق اليوم في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود فعاليات منتدى الطاقة الذرية "آتوم إكسبو" في دورته الحادية عشرة، وسط مشاركة دولية واسعة.

وسيستمر المنتدى ليومين، سيبحث خلاله ممثلو الدول والشركات الرائدة في هذا المجال، قضايا الصناعة الذرية، واتجاهات تطويرها.

كما سيتم بحث سبل تنمية استخدام الطاقة الخالية من الكربون، واتباع نهج مسؤول تجاه البيئة والموارد الطبيعية، والاستثمارات الخضراء والشراكة الدولية من أجل التنمية المستدامة.

وسيطلع المشاركون على مجموعة واسعة من تطبيقات التقنيات الذرية، بما فيها تلك المرتبطة بالصناعة والعلوم والطب والزراعة.

وللمقارنة، فقد شارك في أنشطة المنتدى العام الماضي قرابة 4 آلاف مشارك من 68 دولة، وعلى هامش المنتدى تم إبرام 39 اتفاقا للتعاون والشراكة في قطاع الطاقة الذرية واستخداماتها.

المصدر: RT

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