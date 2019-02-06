ترامب: الحروب الغبية تعيق المعجزة الاقتصادية الأمريكية

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الحروب الغبية" و"التحقيقات الحزبية السخيفة"، قد تعيق حدوث معجزة اقتصادية في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في كلمته السنوية أمام أعضاء الكونغرس: "تحقيق المعجزة الاقتصادية في الولايات المتحدة مستمر، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفها، هو الحروب الغبية والسياسة أو التحقيقات الحزبية السخيفة".

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وتابع: "إذا كان يجب أن يسود السلام والقانون في البلاد، فلا يمكن أن تكون هناك حرب أو تحقيقات. الأمور بكل بساطة، لا تعمل بهذا الشكل. يجب علينا توحيد الجهود في الداخل، لكي نتمكن من الانتصار على خصومنا في الخارج".

وتشهد الولايات المتحدة منذ 2017 تحقيقات في ما يسمى بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، وتفويز موسكو ترامب على هيلاري كلينتون، فيما تنفي روسيا جملة وتفصيلا أن يكون لها أي صلة في ما خلصت إليه انتخابات الأمريكيين.

المصدر: نوفوستي