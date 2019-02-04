طهران ترد على ترامب بشأن "مراقبة إيران" من العراق

علقت وزارة الخارجية الإيرانية على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن بقاء القوات الأمريكية في العراق لـ "مراقبة" إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "العراق ليس المكان الذي يمكن لترامب وقواته مراقبة إيران منه".

وأضاف قاسمي: "ما كان ينبغي للأمريكيين دخول العراق من الأصل"، مضيفا أن دخول القوات الأمريكية للعراق أمر غير مشروع وبقاؤها هناك خطأ استراتيجي.

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وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة "سي بي أس" الأمريكية أن جزءا من القوات التي سيسحبها من سوريا سيبقى في العراق لمراقبة إيران، التي وصفها بـ "دولة شريرة" تشكل مشكلة للمنطقة، حسب قوله.

من جانبه، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن ترامب لم يطلب منه الموافقة على بقاء القوات الأمريكية لمراقبة إيران.

المصدر: RT