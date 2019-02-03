ترامب: نريد إبقاء قواتنا في العراق لـ "مراقبة إيران"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم إبقاء قوات بلاده في العراق لـ "مراقبة إيران".

وأضاف ترامب خلال إطلالته في برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس" بث اليوم الأحد: "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة.. لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء منطقة الشرق الأوسط المضطربة، وهذا أفضل من الانسحاب".

وتابع بالقول: "وهذا الأمر لا يفهمه الكثير من الناس.. نعتزم مواصلة المراقبة، فإن حصلت مشاكل أو أراد أحد تصنيع أسلحة نووية أو أشياء أخرى، سنعرف قبل أن يفعلوا ذلك".

وفي السابق كان ترامب انتقد منذ فترة طويلة التدخل العسكري الأمريكي في العراق، واصفا الأمر بـ"أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة على مرّ التاريخ".

يتبع..