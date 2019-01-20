قتيلان و22 مصابا بحريق في منتجع جنوب شرقي فرنسا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 22 آخرون إثر حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد في مبنى منتجع كورشوفيل الفرنسي للتزلج، حسبما أفادت السلطات ومصادر إعلامية فرنسية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحريق نشب في تمام الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي في الطابق الثالث والأخير من المبنى، حيث كان يقطنهما نحو 60 من العمال بينهم أجانب، مضيفة أنه لم يعرف سبب الحريق حتى الآن.

Courchevel fire: Two dead in huge blaze at French Alps ski resort residence



Seasonal workers - including foreigners - jumped from balconies or ran into the cold wearing just their underwear as flames tore through the building in Courchevel, France pic.twitter.com/iEE9PVEIJp — Lilian Chan (@bestgug) January 20, 2019

وشارك في إخماد الحريق نحو 70 من رجال الإطفاء، وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

Two dead in fire at French ski resort of Courchevel https://t.co/k3Vh8qDYdCpic.twitter.com/J0eOzBSBXa — Reuters Top News (@Reuters) January 20, 2019

ويقع منتجع "كورشوفيل" في جبال الألب، وأطلق مشروعه عام 1946 في إطار توفير فرص عمل للعاطلين وتوفير مكان واسع للتزلج، ثم تحول المكان في فترة لاحقة إلى منتجع فاخر يحتوي على 9 فنادق مصنفة في فئة الخمس نجوم.

المصدر: وكالات