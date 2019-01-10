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نجاح اختبار منظومة "إس-400" في الصين

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نجاح اختبار منظومة
RIA NOVOSTI
منظومة "إس-400"
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أجرت الصين اختبارا ثانيا وأخيرا لإمكانات منظومة "إس-400" للصواريخ المضادة للجو التي استوردتها من روسيا.

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وصرح مصدر عسكري دبلوماسي روسي لوكالة "تاس" الروسية بأن الاختبار أجري نهاية ديسمبر الماضي، حيث دمر الصاروخ الذي أطلقته المنظومة الروسية هدفا تدريبيا قام بمحاكاة طائرة محلقة بسرعة 600 متر في الثانية، على مدى 250 كيلومترا.

وكانت وسائل الإعلام الصينية قد أفادت في وقت سابق بأن اختبارات منظومة "إس-400" الروسية بدأت في مطلع ديسمبر الماضي، حيث أصيب هدف تدريبي باليستي يحاكي صاروخا متوسط المدى، حلق بسرعة 3 كيلومترات في الثانية وذلك على مدى 250 كيلومترا.

وأشار المصدر إلى أن الاختبارين أكدا فاعلية منظومة الدفاع الجوي الروسية، ونقل عن أحد المسؤولين في وزارة الدفاع الصينية قوله إن منظومة "إس-400" الروسية لا مثيل لها في هذا الصنف من أسلحة الدفاع الجوي.

وذكرت وكالة "تاس" أنها لا تمتلك تأكيدا رسميا للمعلومات التي أوردها مصدرها.

المصدر: تاس

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