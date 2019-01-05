تركيا ترفض عرضا أمريكيا جديدا للتخلي عن "إس 400" الروسية

قالت صحيفة "يني شفق" التركية إن أنقرة رفضت عرضا أمريكيا جديدا بالتخلي عن شراء أنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي مقابل توريد أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن آخر محاولة لإقناع تركيا بالتخلي عن شراء "إس 400" كانت خلال زيارة وفد أمريكي إلى أنقرة هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن السلطات التركية رفضت اقتراح واشنطن، لأنه لم يتضمن خصما على المبلغ المطلوب البالغ 3.5 مليار دولار ثمنا لنظام "باتريوت"، ولا نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأنظمة.

ولاحظت "يني شفق" أن أنظمة الصواريخ الدفاعية الروسية أرخص كلفة على تركيا بثلاث مرات.

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وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأناضول، أن الوفد الأمريكي قدم اقتراحا لبيع أنظمة باتريوت للدفاع الجوي في تركيا، بما في ذلك أربع محطات رادار " AN/MPQ-65"، و10 أجهزة هوائيات عامودية، و20 قاذفة من طراز "M903"، ومعدات اختبار وغيرها من المعدات.

وكانت وكالة التعاون الدفاعي والأمني ​​في البنتاغون، قالت إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة مع تركيا لبيع باتريوت مع المعدات مقابل 3.5 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي